Бену Аффлеку вновь не позволили забрать костюм Бэтмена

Об этом сам актер рассказал в интервью британскому радио BBC.





"Я действительно просил подарить мне костюм, и они, в некотором роде, согласились. Конечно, не тот, в котором я был перед камерами, а его реплику. Она у меня до сих пор есть, на манекене в моем доме. Я даже не знаю зачем. Ну, вроде как, у меня свой собственный костюм Бэтмена", - сказал актер.





Он также рассказал о главном уроке, который извлек для себя во время работы над образом. По словам Аффлека,он понял, что ему "не следует давать интервью вместе с Генри Кавиллом, чтобы потом фанаты накладывали поверх видеоряда музыку Саймона и Гарфанкела". Аффлек имел в виду интервью, во время которого говорил в основном Кавилл, а он грустно молчал, ограничиваясь лишь отдельными словами. В дальнейшем "грустный Аффлек" стал одним из популярных сетевых мемов.





Бен Аффлек также признался, что до участия в фильме "Бэтмен против Супермена" не имел представления об уровне развития современных технологий в кинематографе, так как "последний фантастический блокбастер, в котором он участвовал - "Армагеддон" был выпущен в 1998 году".





Напомним, что в 2014 году Аффлек уже жаловался на то, что продюсеры были готовы разрешить ему взять костюм Бэтмена "за 100 тысяч долларов".







