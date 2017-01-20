В третьей части "Броска кобры" не появятся Трансформеры

Об этом рассказал в интервью изданию Collider режиссер картины Ди Джей Карузо.





По его словам, он обсуждал эту идею с руководством студии Paramount Pictures и с Дуэйном Джонсоном. "В том сценарии, что я подготовил, два мира должны были пересечься в конце фильма. Когда они прочитали его, то сказали буквально следующее: "Нет, пока мы не можем это сделать". Они, конечно, обязательно это сделают, но произойдет это, вероятнее всего, когда Майкл Бэй решит, что он закончил с Трансформерами", - сказал он.





Режиссер не уточнил: какой именно вариант сценария в итоге был принят за основу будущего фильма. На момент написания данной заметки, его съемочный и возможный прокатный графики не уточнялись. Предполагалось лишь, что зрители смогут увидеть картину в 2018 году.





Напомним, что вторая часть "Броска кобры" была выпущена в 2013 году. Ее производственный бюджет составил 130 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы превысили 371 миллион долларов, что позволило считать проект коммерчески успешным.



