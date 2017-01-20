Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Кино
Новости кино
20 января 17, 09:38
В третьей части "Броска кобры" не появятся Трансформеры
Бросок кобры 3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В фильме "Бросок кобры 3", основанном на линии игрушек компании Hasbro, предполагалось появление Трансформеров, однако создатели серии фильмов об инопланетных роботов оказались не готовы к такому кроссоверу.
Об этом рассказал в интервью изданию Collider режиссер картины Ди Джей Карузо.

По его словам, он обсуждал эту идею с руководством студии Paramount Pictures и с Дуэйном Джонсоном. "В том сценарии, что я подготовил, два мира должны были пересечься в конце фильма. Когда они прочитали его, то сказали буквально следующее: "Нет, пока мы не можем это сделать". Они, конечно, обязательно это сделают, но произойдет это, вероятнее всего, когда Майкл Бэй решит, что он закончил с Трансформерами", - сказал он.

Режиссер не уточнил: какой именно вариант сценария в итоге был принят за основу будущего фильма. На момент написания данной заметки, его съемочный и возможный прокатный графики не уточнялись. Предполагалось лишь, что зрители смогут увидеть картину в 2018 году.

Напомним, что вторая часть "Броска кобры" была выпущена в 2013 году. Ее производственный бюджет составил 130 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы превысили 371 миллион долларов, что позволило считать проект коммерчески успешным.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Дольф Лундгрен и Лэнс Хенриксен сыграют в телекомиксах
Майкл Фассбендер сыграет двух роботов
Халк сразится с Грутом
Сборы "Изгоя" превысили 900 миллионов долларов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер новой ленты о Росомахе "Логан" взорвал Сеть
noimagePeople's Choice Awards-2017: известны победители преми
noimageЗвезды на вечеринке в честь премии "Сезар" в Париже
noimageДрю Бэрримор сыграла зомби в новом сериале
noimageЛегенда кино Джек Николсон завершил карьеру
Лента новостей
Загрузка...