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20 января 17, 09:41
Съемки сиквела «Порока на экспорт» пройдут весной
Порок на экспорт
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Похороненный в 2013 году сиквел криминальной драмы Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» воскрес.
Проект называется «Нательный крест» (Body Cross). Сценарий написал автор первого фильма (и сериалов «Острые козырьки» и «Табу») Стивен Найт.

Проект пока обходится без официального подтверждения участия режиссера Кроненберга и главных актеров — Вигго Мортенсена и Венсана Касселя. Из команды оригинала 2007 года на борту пока лишь Стивен Найт, набравший в последние годы поистине стахановский темп: с 2014 года у него вышло пять голливудских полных метров, на ходу «Острые козырьки», спущен на воду «Табу» с Томом Харди. 

«Порок на экспорт» живописал разборки русских мафиози в Лондоне, сражающихся на криминальный трон. Мортенсен играет шофера вора в законе (Кассель), у которого есть один большой и много маленьких секретов. 

Сюжет продолжения должен разворачиваться в России, по крайней мере, со слов Дэвида Кроненберга: «Я очень хочу посмотреть, как Николай вернется в Россию. В первом фильме я показал, как русские живут в Лондоне, но что с ними произойдет на родине, вы не знаете». 

В 2012 году сиквел едва не добрался до съемочной площадки (с Кроненбергом, Мортенсеном, Касселем и Найтом), но уже в следующем — режиссер сообщил, что проект закрыт, и попросил все претензии адресовать главе кинокомпании Focus Features Джеймсу Шеймусу. 

Найт считает, что драматургия «Нательного креста» крепче оригинала: «Могу сказать, что сценарий второго фильма значительно лучше, чем первого. По правде говоря, эта одна из немногих моих работ, которой я практически доволен». 

«Порок на экспорт» неудачно выступил в прокате — $56 млн кассы против $50 млн бюджета, но попал во многие итоговые списки лучших картин 2007 года, заработал три номинации на «Золотой глобус» и одну «оскаровскую» (для Вигго Мортенсена, единственную в его карьере).

Источник: http://www.kinomania.ru/
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