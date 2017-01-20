Съемки сиквела «Порока на экспорт» пройдут весной

Проект называется «Нательный крест» (Body Cross). Сценарий написал автор первого фильма (и сериалов «Острые козырьки» и «Табу») Стивен Найт.





Проект пока обходится без официального подтверждения участия режиссера Кроненберга и главных актеров — Вигго Мортенсена и Венсана Касселя. Из команды оригинала 2007 года на борту пока лишь Стивен Найт, набравший в последние годы поистине стахановский темп: с 2014 года у него вышло пять голливудских полных метров, на ходу «Острые козырьки», спущен на воду «Табу» с Томом Харди.





«Порок на экспорт» живописал разборки русских мафиози в Лондоне, сражающихся на криминальный трон. Мортенсен играет шофера вора в законе (Кассель), у которого есть один большой и много маленьких секретов.





Сюжет продолжения должен разворачиваться в России, по крайней мере, со слов Дэвида Кроненберга: «Я очень хочу посмотреть, как Николай вернется в Россию. В первом фильме я показал, как русские живут в Лондоне, но что с ними произойдет на родине, вы не знаете».





В 2012 году сиквел едва не добрался до съемочной площадки (с Кроненбергом, Мортенсеном, Касселем и Найтом), но уже в следующем — режиссер сообщил, что проект закрыт, и попросил все претензии адресовать главе кинокомпании Focus Features Джеймсу Шеймусу.





Найт считает, что драматургия «Нательного креста» крепче оригинала: «Могу сказать, что сценарий второго фильма значительно лучше, чем первого. По правде говоря, эта одна из немногих моих работ, которой я практически доволен».





«Порок на экспорт» неудачно выступил в прокате — $56 млн кассы против $50 млн бюджета, но попал во многие итоговые списки лучших картин 2007 года, заработал три номинации на «Золотой глобус» и одну «оскаровскую» (для Вигго Мортенсена, единственную в его карьере).



