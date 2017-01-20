Ванесса Паради снимается в кино о войне на Донбассе

Французская певица и актриса Ванесса Паради, известная по кинолентам "Красотки в Париже", "Девушка на мосту", "Белая свадьба" и др., сыграет в драме "Иней" Шарунаса Бартаса о войне на востоке Украины.





Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины со ссылкой на Variety, фильм "Иней" является совместным производством Литвы, Украины, Франции и Польши.













По сюжету, литовскому парню Рокасу выпадает случайная возможность побывать в Украине и увидеть боевые действия и настоящую оккупацию. Он отправляется из Литвы в Украину вместе с гуманитарным конвоем, где знакомится двумя военными журналистами, одного которых играет француженка Ванесса Паради.





В итоге суровая военная реальность оказывается гораздо более жестокой, чем иллюзорные романтические представления литовца.





Стоит отметить, что съемки "Инея" начались в декабре 2016 года. При этом около двух недель они продолжались на границе с аннексированным Крымом.





Над картиной работают компании KinoElektron (Франция), Studija Kinema (Литва), «Инсайт Медиа» и «Татофильм» (Украина) и Donten & Lacroix (Польша).





Также сообщается, что Госкино заключило 19 октября 2016 года контракт о предоставлении государственной поддержки фильму "Иней" размером 11 млн 480 тыс грн. При этом общая стоимость киноленты составила 39 млн 900 тыс грн.





Как ранее сообщалось, сайт Amazon приобрел права на украинский фильм.





Также в Украине запланированы съемки фильма о советском Лугaнске зa госудaрственные средствa.



