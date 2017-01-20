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Кино
Новости кино
20 января 17, 09:45
Легенда кино Джек Николсон завершил карьеру
Джек Николсон
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Американский актер решил уйти на пенсию на 80-м году жизни.
Актер Джек Николсон, хорошо известный по ролям в фильмах "Сияние" и "Полет над гнездом кукушки", решил закончить свою кинокарьеру на 80-м году жизни, передает The Sun со ссылкой на друга Николсона Питера Фонда.

"Я думаю, он фактически ушел на пенсию", - отметил он, подчеркнув, что о причине ухода не осведомлен.



Известно, что последним фильмом при участии Джека Николсона стала лента "Как знать..." (How Do You Know?), где он снялся с Риз Уизерспун. Фильм вышел на широкие экраны в 2010 году.

Джеку Николсону в настоящее время 79 лет. На его счету 12 номинаций на престижнейшую американскую кинопремию "Оскар", и три победы.
Помимо этого актер также является обладателем наград BAFTA и "Золотой глобус". В целом Николсон посвятил кинокарьере 60 лет своей жизни.



Среди его наиболее известных фильмов, также, "Волк", "Лучше не бывает", "Отступники", "Бэтмен", "Иствикские ведьмы", "Пока не сыграл в ящик" и другие.

Источник: http://korrespondent.net/
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