Легенда кино Джек Николсон завершил карьеру

Актер Джек Николсон, хорошо известный по ролям в фильмах "Сияние" и "Полет над гнездом кукушки", решил закончить свою кинокарьеру на 80-м году жизни, передает The Sun со ссылкой на друга Николсона Питера Фонда.





"Я думаю, он фактически ушел на пенсию", - отметил он, подчеркнув, что о причине ухода не осведомлен.













Известно, что последним фильмом при участии Джека Николсона стала лента "Как знать..." (How Do You Know?), где он снялся с Риз Уизерспун. Фильм вышел на широкие экраны в 2010 году.





Джеку Николсону в настоящее время 79 лет. На его счету 12 номинаций на престижнейшую американскую кинопремию "Оскар", и три победы.

Помимо этого актер также является обладателем наград BAFTA и "Золотой глобус". В целом Николсон посвятил кинокарьере 60 лет своей жизни.













Среди его наиболее известных фильмов, также, "Волк", "Лучше не бывает", "Отступники", "Бэтмен", "Иствикские ведьмы", "Пока не сыграл в ящик" и другие.