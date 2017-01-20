Дрю Бэрримор сыграла зомби в новом сериале

Сервис Netflix, в эфире которого сериал с Дрю Бэрримор стартует уже в феврале 2017 года, показал новый трейлер, в котором, помимо Дрю в главной роли засветились также Тимоти Олифант, Натан Филлион и другие звезды, которые составят компанию Бэрримор.





"Диета из Санта-Клариты" расскажет о Шейле, агенте по продаже недвижимости, которая превращается в зомби и вынуждена приспосабливаться к некоторым особенностям зомби-рациона – в частности, поеданию человечины. В дебютном сезоне Santa Clarita Diet будет 10 эпизодов.



