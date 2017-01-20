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Кино
Новости кино
20 января 17, 09:49
Дрю Бэрримор сыграла зомби в новом сериале
Дрю Бэрримор
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Отдохнув чуть больше года после съемок своего последнего фильма "Уже скучаю по тебе", Дрю Бэрримор переключилась на малый экран: в ближайшем будущем актрису можно будет увидеть в необычной роли зомби в новом комедийном сериале "Диета из Санта-Клариты" (Santa Clarita Diet).
Сервис Netflix, в эфире которого сериал с Дрю Бэрримор стартует уже в феврале 2017 года, показал новый трейлер, в котором, помимо Дрю в главной роли засветились также Тимоти Олифант, Натан Филлион и другие звезды, которые составят компанию Бэрримор.

"Диета из Санта-Клариты" расскажет о Шейле, агенте по продаже недвижимости, которая превращается в зомби и вынуждена приспосабливаться к некоторым особенностям зомби-рациона – в частности, поеданию человечины. В дебютном сезоне Santa Clarita Diet будет 10 эпизодов.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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