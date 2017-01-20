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20 января 17, 09:59
Звезды на вечеринке в честь премии "Сезар" в Париже
Марион Котийяр
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16 января, в Париже с размахом прошла вечеринка в честь грядущей премии "Сезар" — главной кинонаграды Франции.
Торжественное мероприятие посетили многие французские звезды, однако главными героинями вечера стали Марион Котийяр и ее юная коллега Лили-Роуз Депп, за которыми фотографы следовали по пятам.

У обеих актрис есть шанс получить номинации в этом году, ведь в 2016-м вышло сразу несколько громких картин с их участием. Однако на красной дорожке в этот вечер обсуждали не работу звезд, а их образы. Глубоко беременная Марион, которая вот-вот станет мамой во второй раз, не стала лишний раз привлекать внимание к своему положению и выбрала просторный черный наряд, позволив себе лишь одно отступление от строгих правил — длину до колена. Сопровождал 41-летнюю актрису в этот вечер любимый мужчина Гийом Кане.

17-летняя Лили-Роуз тоже выбрала черный — костюм, который девушка дополнила белой рубашкой с небрежно повязанным галстуком и малиновыми туфельками.



















Источник: http://kinoafisha.ua/
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