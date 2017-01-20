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20 января 17, 10:07
People's Choice Awards-2017: известны победители преми
People's Choice Awards-2017
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18 января, в Лос-Анджелесе (США) в Microsoft Theater состоялась церемония награждения премии People's Choice Awards-2017, которую называют "народным Оскаром".
Победителей премии определяли простые американцы с помощью интернет–голосования.

Статуэтку в номинации "Любимая актриса криминальной драмы ТВ" взяла Дженнифер Лопес за игру в сериале "Оттенки синего".

"Мое сердце вот–вот вырвется из груди. Я хочу сказать вам огромное спасибо, зрители! Gracias! Боже мой, вы не представляете, как сильно я вас люблю! Я немного дрожу, поскольку не ожидала этой награды", –разоткровенничалась Дженнифер Лопес.

Также внимание публики было приковано к Джонни Деппу, который впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд.

Любимый фильм – В поисках Дори
Любимый экшн-фильм – Дэдпул
Любимый комедийный фильм – Очень плохие мамочки
Любимый драматический фильм – До встречи с тобой
Любимый семейный фильм – В поисках Дори
Любимый триллер – Девушка в поезде
Любимая актриса – Дженнифер Лоуренс
Любимый актер – Том Хэнкс
Любимый драматический киноактер – Том Хэнкс
Любимая драматическая киноактриса – Блейк Лайвли
Любимая экшн–киноактриса – Марго Робби
Любимый экшн–киноактер – Роберт Дауни–младший
Любимый комедийный киноактер – Кевин Харт
Любимая комедийная киноактриса – Мелисса Маккарти
Любимый голос в анимационном фильме – Эллен Дедженерес (В поисках Дори)
Любимая икона кино – Джонни Депп

Источник: http://kinoafisha.ua/
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