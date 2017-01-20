People's Choice Awards-2017: известны победители преми

Победителей премии определяли простые американцы с помощью интернет–голосования.





Статуэтку в номинации "Любимая актриса криминальной драмы ТВ" взяла Дженнифер Лопес за игру в сериале "Оттенки синего".





"Мое сердце вот–вот вырвется из груди. Я хочу сказать вам огромное спасибо, зрители! Gracias! Боже мой, вы не представляете, как сильно я вас люблю! Я немного дрожу, поскольку не ожидала этой награды", –разоткровенничалась Дженнифер Лопес.





Также внимание публики было приковано к Джонни Деппу, который впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд.





Любимый фильм – В поисках Дори

Любимый экшн-фильм – Дэдпул

Любимый комедийный фильм – Очень плохие мамочки

Любимый драматический фильм – До встречи с тобой

Любимый семейный фильм – В поисках Дори

Любимый триллер – Девушка в поезде

Любимая актриса – Дженнифер Лоуренс

Любимый актер – Том Хэнкс

Любимый драматический киноактер – Том Хэнкс

Любимая драматическая киноактриса – Блейк Лайвли

Любимая экшн–киноактриса – Марго Робби

Любимый экшн–киноактер – Роберт Дауни–младший

Любимый комедийный киноактер – Кевин Харт

Любимая комедийная киноактриса – Мелисса Маккарти

Любимый голос в анимационном фильме – Эллен Дедженерес (В поисках Дори)

Любимая икона кино – Джонни Депп



