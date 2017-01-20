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20 января 17, 11:39
Трейлер новой ленты о Росомахе "Логан" взорвал Сеть
Логан
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За первые сутки ролик собрал 4,5 миллионов просмотров.
За первые сутки ролик собрал 4,5 миллионов просмотров.

Компания 20th Century Fox показала трейлер нового фильма о Росомахе. Лента "Логан" ожидается на широком экране в марте 2017 года. Двухминутный видеоролик, обнародованный на YouTube-канале компании, собрал 4,5 миллиона просмотров за первые сутки.

На этот раз главными персонажами картины выступают Логан (Хью Джекман), а также девочка-мутант в исполнении Дафни Кин.

Помимо них в фильме также снимаются Патрик Стюарт, Бойд Холбрук и Ричард Э. Грант. Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд, снявший ленты "Росомаха: Бессмертный" и "Рыцарь дня".

По сюжету фильма, противостоять врагу - могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса - на этот раз предстоит Логану и профессору Ксавьеру, которые остались без команды Людей Икс. Однако способность к регенерации у Логана с возрастом гаснет, а Ксавьер страдает от болезни Альцгеймера.

На помощь им приходит женский клон Росомахи - девочка-мутант, которая мастерски расправляется с врагами.

Ранее сообщалось, что трейлер новых "Чужих" стал хитом сети, собрав миллионы просмотров.
Korrespondent
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