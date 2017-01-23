Снятый в Чернобыльской зоне фильм претендует на "Оскар"

Окажется ли "Граффити" в окончательном списке номинантов, станет известно 24 января. Пока же издание IndieWire посвятило этой картине публикацию, основанную на недавно опубликованном видео о съемках.





Получасовая романтическая драма "Граффити" рассказывает о человеке, живущем в одиночку в разрушенном неизвестной катастрофой городе. Однажды он понимает, что рядом есть еще кто-то, когда обнаруживает на стене своего убежища надпись "Анна".





Для постапокалипсического сюжета хорошо подошли локации в покинутом городе Припять. В трейлере, например, можно увидеть многие знаковые объекты города-спутника ЧАЭС, неоднократно использованные в других фильмах и СМИ.



