Канны под присмотром Педро Альмодовара

После продолжительных уговоров это место согласился занять Педро Альмодовар. Сам избранник поделился с прессой, что «немного ошеломлен» выпавшей ему честью, но обещает выполнять свои почетные обязанности со всей возможной ответственностью и самоотдачей.





Альмодовар уже успел побывать в составе жюри Каннского фестиваля в 1992 году, а в качестве участника основного конкурса испанский постановщик наведывался на набережную Круазетт целых пять раз, два из которых уезжал не с пустыми руками: в 1999 году с призом за режиссуру драмы «Все о моей матери», в 2006-м с наградой за сценарий «Возвращения».





Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 17 по 28 мая 2017 года.



