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Кино
Новости кино
2 февраля 17, 08:09
Канны под присмотром Педро Альмодовара
Педро Альмодовар
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Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо сообщил, что вакансия председателя жюри будущего конкурса закрыта.
После продолжительных уговоров это место согласился занять Педро Альмодовар. Сам избранник поделился с прессой, что «немного ошеломлен» выпавшей ему честью, но обещает выполнять свои почетные обязанности со всей возможной ответственностью и самоотдачей. 

Альмодовар уже успел побывать в составе жюри Каннского фестиваля в 1992 году, а в качестве участника основного конкурса испанский постановщик наведывался на набережную Круазетт целых пять раз, два из которых уезжал не с пустыми руками: в 1999 году с призом за режиссуру драмы «Все о моей матери», в 2006-м с наградой за сценарий «Возвращения». 

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 17 по 28 мая 2017 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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