Джеймс Кэмерон обвинил "Оскар" в предвзятости к блокбастерам

Самому Джеймсу Кэмерону жаловаться, вроде бы, не на что – его блокбастеры, от "Титаника" до "Аватара", свои "Оскары" давно получили. Однако режиссер считает, что Киноакадемия США превратилась в сборище снобов, которые игнорируют фильмы, которые действительно нравятся публике.





"Да, несколько раз в истории "Оскара" популярные фильмы хорошо принимались Киноакадемией, но обычно Киноакадемия занимает такую позицию: "Наша обязанность как аристократов говорить черни, что смотреть" и не награждает фильмы, которые люди действительно хотят смотреть, за просмотр которых они готовы платить деньги", заявил Кэмерон. "Киноакадемия как будто говорит – "да, вы думаете, что вам нравится вот это, но на самом деле вам должно нравиться вот то".





"Пока Киноакадемия считает это своим долгом, на высокие рейтинги надеяться не стоит. Можно рассчитывать на хорошее шоу, но не нойте о своих рейтингах", подытожил режиссер, отметив, что рейтинги церемонии повысятся только в том случае, если Киноакадемия начнет уделять больше внимания массовому кино.



