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2 февраля 17, 08:14
"Великая стена": Новый кадр (ФОТО)
Великая стена
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Новый кадр из фильма "Великая стена" с Мэттом Дэймоном, с 2 февраля в кинотеатрах!
В центре сюжета - история, повествующая о тайне, которая окутывала строительство Великой китайской стены.

Интересные факты:

- Для гонконгского актера Энди Лау кинолента стала первым голливудским проектом.

- Энди Лау и Мэтт Деймон уже играли вместе в картинах "Двойная рокировка" (2002) и "Отступники" (2006). 

- На одну из ролей в фильме рассматривался Брайан Крэнстон.

- Александр Скарсгард был назначен на одну из ролей в фильме, но впоследствии он выбыл из проекта. 

- Съемки над фильмом велись в Китае и Новой Зеландии.

- На момент релиза киноработа стала самым дорогим китайским фильмом в истории.

- До трагической гибели в авиакатастрофе 22 июня 2015 года музыку к фильму должен был писать Джеймс Хорнер. В итоге композитором картины стал Рамин Джавади.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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