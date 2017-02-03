"Великая стена": Новый кадр (ФОТО)

В центре сюжета - история, повествующая о тайне, которая окутывала строительство Великой китайской стены.





Интересные факты:





- Для гонконгского актера Энди Лау кинолента стала первым голливудским проектом.





- Энди Лау и Мэтт Деймон уже играли вместе в картинах "Двойная рокировка" (2002) и "Отступники" (2006).





- На одну из ролей в фильме рассматривался Брайан Крэнстон.





- Александр Скарсгард был назначен на одну из ролей в фильме, но впоследствии он выбыл из проекта.





- Съемки над фильмом велись в Китае и Новой Зеландии.





- На момент релиза киноработа стала самым дорогим китайским фильмом в истории.





- До трагической гибели в авиакатастрофе 22 июня 2015 года музыку к фильму должен был писать Джеймс Хорнер. В итоге композитором картины стал Рамин Джавади.











