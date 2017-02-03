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2 февраля 17, 08:29
Обзор кинолент, стартующих в прокате с 2 февраля
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Вашему вниманию предлагается свежий обзор кинофильмов, которые стартуют в украинском прокате 2 февраля.
Триллер "Великая стена". В центре сюжета - история, повествующая о тайне, которая окутывала строительство Великой китайской стены.

Мелодрама "Космос между нами". Межпланетная история любви обычной девушки из Колорадо и подростка Гарднера, рожденного женщиной-астронавтом прямо на Марсе, где его тайно воспитала группа ученых. 16-летний герой совершает путешествие по Вселенной ради нового знакомства.

Драма "Родные". В центре сюжета - история режиссера и известного документалиста Виталия Манского о собственной родне, которая оказалась разделенной после вторжения России в Крым и Донбасс.

Фильм ужасов "Звонки". Сюжет фильма повествует о двенадцатилетней девочке Самаре, которая постоянно подвергалась эмоциональным травмам, переживая оскорбления и насмешки в ее адрес. Все вокруг считали ее душевнобольной и с каждым днем жизнь Самары превращалась в ад, и та злоба, которая поселилась в ее душе, заставила девочку мстить обидчикам за все злодеяния.

Спортивная драма "За кровь к победе". В центре сюжета - история о выдающемся чемпионе мира по боксу Винни Пациенца, который на пике своей карьеры попадает в автокатастрофу. Тяжелая травма позвоночника приковывает Винни к постели, но невероятная сила воли, упорство и целеустремленность вновь возвращают его на ринг.

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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