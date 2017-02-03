Обзор кинолент, стартующих в прокате с 2 февраля

Триллер "Великая стена". В центре сюжета - история, повествующая о тайне, которая окутывала строительство Великой китайской стены.





Мелодрама "Космос между нами". Межпланетная история любви обычной девушки из Колорадо и подростка Гарднера, рожденного женщиной-астронавтом прямо на Марсе, где его тайно воспитала группа ученых. 16-летний герой совершает путешествие по Вселенной ради нового знакомства.





Драма "Родные". В центре сюжета - история режиссера и известного документалиста Виталия Манского о собственной родне, которая оказалась разделенной после вторжения России в Крым и Донбасс.





Фильм ужасов "Звонки". Сюжет фильма повествует о двенадцатилетней девочке Самаре, которая постоянно подвергалась эмоциональным травмам, переживая оскорбления и насмешки в ее адрес. Все вокруг считали ее душевнобольной и с каждым днем жизнь Самары превращалась в ад, и та злоба, которая поселилась в ее душе, заставила девочку мстить обидчикам за все злодеяния.





Спортивная драма "За кровь к победе". В центре сюжета - история о выдающемся чемпионе мира по боксу Винни Пациенца, который на пике своей карьеры попадает в автокатастрофу. Тяжелая травма позвоночника приковывает Винни к постели, но невероятная сила воли, упорство и целеустремленность вновь возвращают его на ринг.





Приятного просмотра!





