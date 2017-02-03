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2 февраля 17, 10:10
Киану Ривз отправится на поиски голубых бриллиантов
Киану Ривз
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Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере под названием "Сибирь".
Актер исполнит роль торговца драгоценными камнями, который приезжает в Россию, чтобы продать своему партнеру по бизнесу по имени Петр голубые бриллианты. Когда Петр пропадает вместе с камнями, герой Ривза отправляется на его поиски и оказывается в Сибири, где знакомится с Катей, владелицей небольшого кафе. Между ними завязывается роман.

Постановщиком "Сибири" назначен создатель фильма "Фрэнк и Лола" Мэттью Росс. За съемки будет отвечать студия Summerstorm/Film House Germany. Ожидается, что проект будет представлен потенциальным покупателям на европейском кинорынке, который пройдет в Берлине. Съемочный и возможный прокатный график на момент написания данной заметки не уточнялись.

Напомним, что в начале 2017 года зрители смогут увидеть Киану Ривза в боевике "Джон Уик 2", который будет выпущен в мировой прокат 9 февраля 2017 года. Первая часть, представленная в 2014 году, получила высокие оценки критиков и заработала более 130 миллионов долларов при бюджете всего в 20 миллионов долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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