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2 февраля 17, 10:13
Начались съемки фильма о молодом Хане Соло
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Стартовали съемки спин-оффа "Звездных войн" о молодом Хане Соло.
Об этом сообщил один из режиссеров фильма Крис Миллер в своем Twitter.

Судя по фото, рабочее название фильма – "Красный кубок".

"Han first shot", – написал постановщик, что можно перевести как "первый кадр Хана" или "Хан выстрелил первым". Второй вариант отсылает к знаменитой перестрелке Соло с охотником за головами Гридо в кантине Мос-Эйсли. До сих пор ведутся споры, кто именно первым нажал на курок.

Главную роль в спин-оффе играет Олден Эренрайк. В картине также снимаются Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.

Еще одним режиссером фильма стал Фил Лорд.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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