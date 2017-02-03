Начались съемки фильма о молодом Хане Соло

Об этом сообщил один из режиссеров фильма Крис Миллер в своем Twitter.





Судя по фото, рабочее название фильма – "Красный кубок".





"Han first shot", – написал постановщик, что можно перевести как "первый кадр Хана" или "Хан выстрелил первым". Второй вариант отсылает к знаменитой перестрелке Соло с охотником за головами Гридо в кантине Мос-Эйсли. До сих пор ведутся споры, кто именно первым нажал на курок.





Главную роль в спин-оффе играет Олден Эренрайк. В картине также снимаются Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.





Еще одним режиссером фильма стал Фил Лорд.



