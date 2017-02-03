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2 февраля 17, 12:52
Дени Вильнев займется ремейком «Дюны»
Дени Вильнев
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Франко-канадец Дени Вильнев определен на место режиссера научно-фантастической картины «Дюна».
В минувшую среду, 1 февраля, об этом сообщил подписчикам на своем официальном аккаунте Twitter Брайан Герберт, чей отец, американский фантаст Фрэнк Герберт написал оригинальную одноименную книгу в 1965 году.

Вильнев, чья предыдущая фантастическая лента об инопланетном контакте «Прибытие» в текущем году номинирована на кинопремию «Оскар», сейчас занят на съемках картины «Бегущий по лезвию 2049» — продолжения «Бегущего по лезвию», которого в 1982 году поставил Ридли Скотт.

В 1984-м на экраны вышла экранизация «Дюны», где главного героя сыграл Кайл МакЛахлан. Ее постановщик Дэвид Линч позднее признал, что это его худшая работа. Тем не менее, по прошествии лет картина получила статус культовой, а в 2000-м роман был адаптирован для мини-сериала на канале Sci Fi Channel.

Действие «Дюны» происходит в отдаленном будущем во времена межзвездной борьбы за власть на планете-пустыне — единственном месте, где есть очень ценное вещество, позволяющее путешествовать сквозь пространственно-временной континуум. За ним охотится вся вселенная. После выхода первого романа Герберт опубликовал еще пять книг.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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