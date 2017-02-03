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3 февраля 17, 08:19
SyFy приступил к съемкам пятой части "Акульего торнадо"
Акулий торнадо
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Событие, которое с нетерпением ждали все поклонники серии "Акулий торнадо", наконец произошло.
Телеканал SyFy запустил в производство пятую часть фантастического боевика, сюжет которого неизменно строится вокруг уникального природного явления - разрушительного вихря, состоящего из акул.

Что касается сюжета пятого фильма, то пока о нем известно немного. Герои "Акульего торнадо 5" вновь столкнутся с феноменом - акульим штормом, который обрушится на крупные города по всему миру". Съемки должны пройти на территории Великобритании и Австралии. Постановщиком картины вновь назначен Энтони Ферранте, снимавший все предыдущие части. Главные роли еще раз согласились сыграть Йен Зиринг и Тара Рид. Полный актерский состав на момент написания данной заметки не уточнялся.

Напомним, что "Акулий торнадо" в свое время стал настоящим культурным феноменом. При всей неоднозначности его сюжета и простоте спецэффектов проект завоевал большую популярность в Северной Америке. Рейтинг фильмов оказался столь высок, что создатели были вынуждены периодически выпускать их в ограниченный прокат, чтобы удовлетворить спрос фанатов.

В различных частях "Акульего торнадо" принимали участие известные в прошлом голливудские актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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