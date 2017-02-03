Съемки шестой "Миссии невыполнимой" пройдут в Париже

Представители студии Paramount Pictures ведут соответствующие переговоры с властями города.





Напомним, что ранее исполнитель главной роли Том Круз пообещал в одном из интервью, что зрители смогут увидеть в картине "совершенно безумные трюки". По словам актера, к выполнению одного из них ему пришлось готовиться около двух лет.





Релиз картины намечен на 27 июня 2018 года. Ранее в этот же день студия Warner Bros. планировала выпустить в прокат экранизацию комиксов "Аквамен", но затем перенесла премьеру своего кинопроекта на октябрь того же года. Полный актерский состав фильма "Миссия невыполнима 6" на момент написания данной заметки не уточнялся. Постановщик Кристофер МакКуорри.





Пятая серия популярной франшизы, которой в 2016 году исполнилось 20 лет, была представлена в 2015 году. Ее мировые кассовые сборы составили около 700 миллионов долларов при производственном бюджете в 150 миллионов долларов Главные роли сыграли Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Джереми Реннер, Алек Болдуин, Америка Оливо, Винг Рэймс, Шон Харрис и другие актеры.



