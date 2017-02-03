График премьер сериалов. Первая половина февраля 2017

В первой половине февраля нашему вниманию будут представлены два сериала, основанные на комиксах вселенных DC и Marvel – комедия "Бессильные" и драма "Легион", телевизионное продолжение фильма "Тренировочный день", хоррор-комедия "Диета Святой Клариты", боевик "24 часа: Наследие" и многое другое. И не забудьте, "Ходячие мертвецы" возвращаются.





Среда, 1 февраля





"Сотня" (The CW) – в трейлере к предстоящему четвертому сезону драмы видно, что прогнозы, сделанные искусственным интеллектом Эйли (Эрика Серра) в финале третьего сезона, начинают сбываться: атомные электростанции на Земле постепенно плавятся, и очень скоро планета станет непригодной для жизни, как это уже произошло сто лет тому назад.





Четверг, 2 февраля





"Бессильные" (NBC) – премьера первого телевизионного ситкома, действие которого разворачивается во вселенной DC. Главной героиней боевика является Эмили Лок (Ванесса Хадженс), директор научно-исследовательского отдела в Wayne Security, дочерней компании Wayne Enterprises, которая специализируется на производстве продуктов для обычных людей, оказавшихся жертвами "разборок" между супергероями и суперзлодеями. Главные роли исполняют Дэнни Пуди, Алан Тьюдик, Рон Фанчес.





"Superior Donuts" (CBS) – премьера телевизионной версии одноименной пьесы Трэйси Леттса "Лучшие пончики", вышедшей на Бродвее в 2009 году. В ситкоме Джадд Херш играет владельца пончиковой, а Жермен Фаулер – его нового помощника, который хочет сделать из кафетерия популярное место.





"Training Day" (CBS) – премьера своеобразного продолжения полнометражного триллера Антуана Фукуа 2001 года, действие в котором разворачивается спустя 15 лет. Молодой офицер полиции Кайл Крэйг (Джастин Корнвэлл) получает назначение в специальный отдел полиции Лос-Анджелеса, где его куратором и напарником становится прожженный детектив Фрэнк Рурк (Билл Пэкстон), чьи противозаконные методы ведения расследований привлекли внимание соответствующих органов.





Пятница, 3 февраля





"Диета Святой Клариты" (Netflix) – премьера комедийного хоррора, в котором героиня Дрю Бэрримор Шейла, превратившись в зомби, вынуждена сесть на "кровавую диету". Примечательно, что ее супруг Джоэл (Тимоти Олифант) не отвернулся от нее, а всячески поддерживает и приспосабливается к любимой, но довольно кровожадной Шейле. Все 13 эпизодов комедии будут доступны для подписчиков Netflix разом.





Воскресенье, 5 февраля





"24 часа: Наследие" (Fox) – премьера двенадцатисерийного спин-оффа популярного сериала "24 часа". После успешного завершения миссии по устранению лидера террористической организации шейха Ибрагима Бен-Халида Эрик Картер (Кори Хоукинс) возвращается в США и узнает, что за ним и членами его команды ведется охота в ответ на смерть Бен-Халида. Картер просит помощи у CTU (КТО), а сам в свою очередь оказывает содейстиве в предотвращении одной из самых крупных террористических атак на США. Действие разворачивается в Вашингтоне, округ Колумбия, спустя три года после событий, показанных в мини-сериале "24 часа: Проживи еще один день". Создатели шоу настаивают на том, что проект не является перезапуском и его герои существуют в той же вселенной, что и основные действующие лица оригинальной драмы.





Понедельник, 6 февраля





"APB" (Fox) – премьера процедуральной драмы шоураннера Мэтта Никса. Технический миллиардер Гидеон Ривз (Джастин Кирк) приобретает проблемный участок полиции в Чикаго в надежде раскрыть убийство близкого друга. Найдет ли этот эксцентричный и загадочный человек, использующий современные методы работы с информацией, общий язык с ветеранами полиции? Сериал частично основан на статье New York Times "Кто правит на улицах Нового Орлеана?" Главные роли исполняют Натали Мартинез и Эрик Винтер.





Вторник, 7 февраля





"Imposters" (Bravo) – премьера черной комедии, которая первоначально называлась "My So Called Wife". Главная героиня сериала, мошенница Мэдди (она же Эва, Элис, Саффрон), охмуряет мужчин и женщин, а затем оставляет их "использованными и обобранными до нитки и к тому же с разбитыми сердцами". Трое из ее жертв объединяются, чтобы воздать Мэдди (Инбар Лави) по заслугам.





Среда, 8 февраля





"Экспансия" (Syfy) – двухчасовая премьера второго сезона драмы, в котором накалившиеся между Землей и Марсом отношения приведут к холодной войне.





"Легион" (FX) – премьера восьмисерийной драмы Ноя Хоули о персонаже комиксов "Люди Икс" Дэвиде Хэллере или Легионе (Дэн Стивенс). В статье "Самые ожидаемые сериалы 2017 года" я уже делала анонс телекомиксу, так что, повторюсь: "Одержимый видениями Дэвид с ранних лет мыкается по психбольницам с диагнозом шизофрения. Изведенный многочисленными раздвоениями личности – каждая из которых командует одной из его сверхспособностей – Дэвид изо всех сил пытается сохранить остатки здравомыслия. Отчаявшись, он готов сдаться, и тут встречает девушку своей мечты. Кстати, папа Дэвида – профессор Чарльз Ксавьер". Кто пропустил информацию, знайте, что "Легион" существует в собственной вселенной и никак не перекликается с фильмами франшизы "Люди Икс". Ну, и слава Богу, пусть Хоули творит и не будет связан никакими рамками.





Пятница, 10 февраля





"Царство" (The CW) – четвертый сезон исторической драмы, которым завершится история Марии, Королевы Шотландии.





Воскресенье, 12 февраля





"Ходячие мертвецы" (AMC) – вторая половина седьмого сезона зомби-драмы, по словам ее шоураннера Скотта М. Гимпла, будет кардинальным образом отличаться от первых восьми серий. Гимпл обещает неслыханное – до того как завершится девятый эпизод, мы все увидим как улыбается Рик Граймс. Будет ли это кривая ухмылка или счастливый оскал, Граймс не уточняет, но все мы и так знаем, что Рик наконец-то выходит на тропу войны.





"Девчонки" (HBO) – комедия – многократный номинант и лауреат "Эмми" и "Золотого глобуса" завершится шестым сезоном.





Вторник, 14 февраля





"Проект Минди" (Hulu) – вторая половина пятого сезона комедии, которая "помогла" ее создательнице и исполнительнице главной роли Минди Калинг занять третье место в списке самых высокооплачиваемых актрис на ТВ в сезоне 2015-2016.





Продолжение следует…



