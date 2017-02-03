Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.10
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
Кино
Новости кино
3 февраля 17, 08:31
История любви Джона Леннона и Йоко Оно на больших экранах
Джон Леннон и Йоко Оно
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Безымянный проект сосредоточится на романе солиста культовых британцев The Beatles Джона Леннона и его второй жены, японской авангардной художницы Йоко Оно, выступившей на картине в роли продюсера.
Сценарием займется оскаровский номинант Энтони МакКартен, который уже писал историю любви знаменитости для ленты 2015 года «Вселенная Стивена Хокинга». В 2017-м запанирована премьера его фильма об Уинстоне Черчилле «Самый темный час» в постановке Джо Райта. 

«Фильм затронет такие серьезные и глубокие темы, как любовь, храбрость и активизм в США. Мы надеемся, что эта история вдохновит сегодняшнюю молодежь бороться за тот мир, в котором они хотели бы жить», — поделился Майкл Де Лука, продюсер проекта. 

По всей вероятности, сюжет раскроет подробности из жизни Джона и Йоко в качестве звездной пары в 1970-е, когда Леннон все больше отдалялся от творчества группы и творил вместе с новой музой, пока в 1980-м не был убит. 

В 2009 вышла лента Сэм Тейлор-Джонсон «Стать Джоном Ленноном», где молодого музыканта сыграл Аарон Тейлор-Джонсон. Оно всячески поддерживала проект и, по ее словам, была изумлена, насколько хорошим получился фильм. О смерти Леннона была снята драма 2007 года «Глава 27», в которой роль его убийцы Марка Дэвида Чепмена исполнил Джаред Лето.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Началались съемки нового фильма от Гильермо дель Торо
Режиссер "Изгоя" похитил планы Звезды Смерти
Готовится англоязычный ремейк «Поезда в Пусан»
Обзор кинолент, стартующих в прокате с 15 декабря
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джада Пинкетт Смит похвалила "Оскар" 2017
noimageЛиам Нисон отомстит за сына
noimageОфициальный актерский состав "Черной пантеры"
noimageКрис Террио переписал сценарий фильма "Бэтмен"
noimageМел Гибсон и Винс Вон станут брутальными копами
Лента новостей
Загрузка...