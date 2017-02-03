История любви Джона Леннона и Йоко Оно на больших экранах

Сценарием займется оскаровский номинант Энтони МакКартен, который уже писал историю любви знаменитости для ленты 2015 года «Вселенная Стивена Хокинга». В 2017-м запанирована премьера его фильма об Уинстоне Черчилле «Самый темный час» в постановке Джо Райта.





«Фильм затронет такие серьезные и глубокие темы, как любовь, храбрость и активизм в США. Мы надеемся, что эта история вдохновит сегодняшнюю молодежь бороться за тот мир, в котором они хотели бы жить», — поделился Майкл Де Лука, продюсер проекта.





По всей вероятности, сюжет раскроет подробности из жизни Джона и Йоко в качестве звездной пары в 1970-е, когда Леннон все больше отдалялся от творчества группы и творил вместе с новой музой, пока в 1980-м не был убит.





В 2009 вышла лента Сэм Тейлор-Джонсон «Стать Джоном Ленноном», где молодого музыканта сыграл Аарон Тейлор-Джонсон. Оно всячески поддерживала проект и, по ее словам, была изумлена, насколько хорошим получился фильм. О смерти Леннона была снята драма 2007 года «Глава 27», в которой роль его убийцы Марка Дэвида Чепмена исполнил Джаред Лето.



