Мел Гибсон и Винс Вон станут брутальными копами

Презентация проекта пройдет на кинорынке предстоящего Берлинского кинофестиваля. Картина воссоединит Мела Гибсона и Винса Вона после совместной работы на военной драме «По соображениям совести» (2016) Гибсона, заработавшей 6 номинаций на «Оскар», включая лучшего режиссера и лучший фильм.





В ленте пойдет речь о двух полицейских — ветеране труда (Гибсон) и его беспечном младшем коллеге (Вон), которых временно отстраняют от службы, когда в СМИ попадает видеозапись их жестких методов работы. Изголодавшись по деньгам и не придумав других вариантов, два обозленных копа решают наполнить карманы, вторгнувшись в преступный мир, однако вместо этого попадают в еще большие неприятности.





До этого Винс Вон уже играл у Залера в фильме Brawl in Cell Block 99, съемки которого завершились в прошлом году. Коллегами Вона в тюремной драме стали Дженнифер Карпентер и Дон Джонсон.



