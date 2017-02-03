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Кино
Новости кино
3 февраля 17, 08:32
Мел Гибсон и Винс Вон станут брутальными копами
Мел Гибсон и Винс Вон
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Новым фильмом С. Крэйга Залера, дебютировавшего в 2015 году с кровавым вестерном «Костяной томагавк», станет криминальная драма под названием Dragged Across Concrete.
Презентация проекта пройдет на кинорынке предстоящего Берлинского кинофестиваля. Картина воссоединит Мела Гибсона и Винса Вона после совместной работы на военной драме «По соображениям совести» (2016) Гибсона, заработавшей 6 номинаций на «Оскар», включая лучшего режиссера и лучший фильм. 

В ленте пойдет речь о двух полицейских — ветеране труда (Гибсон) и его беспечном младшем коллеге (Вон), которых временно отстраняют от службы, когда в СМИ попадает видеозапись их жестких методов работы. Изголодавшись по деньгам и не придумав других вариантов, два обозленных копа решают наполнить карманы, вторгнувшись в преступный мир, однако вместо этого попадают в еще большие неприятности. 

До этого Винс Вон уже играл у Залера в фильме Brawl in Cell Block 99, съемки которого завершились в прошлом году. Коллегами Вона в тюремной драме стали Дженнифер Карпентер и Дон Джонсон.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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