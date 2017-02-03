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3 февраля 17, 09:18
Крис Террио переписал сценарий фильма "Бэтмен"
Крис Террио
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Драматический уход Бена Аффлека с поста режиссёра нового сольного "Бэтмена" ни на секунду не остановил работу над сценарием фильма.
Крис Террио написал очередную версию сюжета уже после того, как отстрелялись Аффлек и комиксист Джефф Джонс.

Террио ранее работал с Аффлеком над сценарием "Операции "Арго"", в 2012 году их совместные усилия были вознаграждены двумя "Оскарами": за лучший фильм и за лучший адаптированный сценарий. Также Террио отметился в "Бэтмене против Супермена" и "Лиге справедливости. Часть 1". Короче говоря, кредит доверия ещё не достиг нуля, даже после инцидента с Мартой.

Аффлек по-прежнему продюсирует и исполняет главную роль в фильме, про сюжет которого толком ничего не известно. Мы знаем, что Джо Манганьелло сыграет злодея Дефстроука, Джереми Айронс вернётся к роли дворецкого Альфреда, а Дж.К. Симмонс изобразит комиссара Гордона.

Сейчас "Бэтмену" ищут нового главного постановщика.

Официальной даты выхода у проекта нет, и похоже, кино уже не впишется в сетку релизов 2018 года.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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