Крис Террио переписал сценарий фильма "Бэтмен"

Крис Террио написал очередную версию сюжета уже после того, как отстрелялись Аффлек и комиксист Джефф Джонс.





Террио ранее работал с Аффлеком над сценарием "Операции "Арго"", в 2012 году их совместные усилия были вознаграждены двумя "Оскарами": за лучший фильм и за лучший адаптированный сценарий. Также Террио отметился в "Бэтмене против Супермена" и "Лиге справедливости. Часть 1". Короче говоря, кредит доверия ещё не достиг нуля, даже после инцидента с Мартой.





Аффлек по-прежнему продюсирует и исполняет главную роль в фильме, про сюжет которого толком ничего не известно. Мы знаем, что Джо Манганьелло сыграет злодея Дефстроука, Джереми Айронс вернётся к роли дворецкого Альфреда, а Дж.К. Симмонс изобразит комиссара Гордона.





Сейчас "Бэтмену" ищут нового главного постановщика.





Официальной даты выхода у проекта нет, и похоже, кино уже не впишется в сетку релизов 2018 года.



