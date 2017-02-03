Теперь уже точно известно, в частности, что в "Черную пантеру" вернутся Мартин Фриман в роли Эверетта Росса и Энди Серкис в роли контрабандиста Улисса Кло из "Мстителей: Эра Альтрона".





Официальный актерский состав "Черной пантеры", премьера которой в кинотеатрах запланирована на февраль 2018 года, выглядит следующим образом:





Чедвик Боузман ("Первый Мститель: Противостояние")





Майкл Б. Джордан ("Крид: Наследие Рокки")





Лупита Нионго ("Звездные войны: Пробуждение силы", "Двенадцать лет рабства")





Данай Гурира ("Ходячие мертвецы")





Мартин Фриман ("Шерлок", "Хоббит")





Дэниэл Калуя ("Убийца")





Анджела Бассетт ("Американская история ужасов")





Форест Уитакер ("Изгой Один. Звёздные Войны. История")





Энди Серкис ("Мстители: Эра Альтрона")





В эпизодических ролях указаны Летиция Райт, Уинстон Дюк ("Американская семейка"), Флоренс Касумба (телохранительница Черной пантеры из "Первый Мститель: Противостояние"), Стерлинг К. Браун ("Американская история преступления"), Джон Кани.





Действие в "Черной пантере" развернется после событий "Первый Мститель: Противостояние" - Т’Чалла возвращается домой, в Ваканду, чтобы занять место короля, и вынужден доказывать свое право на трон и звание супергероя после того, как старый враг вовлекает его в конфликт, угрожающий судьбе Ваканды и всего мира.



