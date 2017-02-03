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3 февраля 17, 09:28
Лиам Нисон отомстит за сына
Лиам Нисон
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Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" Лиам Нисон снова подписался на фильм, где ему предстоит бороться за справедливость.
Актер дал согласие на съемки в картине норвежского режиссера Ганса Петтера Моланда "Сильный порошок" (Hard Powder). Автором сценария назначен Фрэнк Болдуин, который ранее сотрудничал с Анджелиной Джоли – он писал сценарий для одного из ее режиссерских проектов.

Продюсерские функции на себя возложил двукратный номинант на премию "Оскар" Майкл Шамберг ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный"). 
Сюжет триллера будет строиться вокруг водителя снегоочистительной машины по имени Нельс, который недавно потерял сына. Парня убил местный наркобарон. Герой Нисона во что бы то ни стало решает наказать убийцу своего ребенка и решается мстить. В итоге Нельс оказывается втянут в борьбу между местными авторитетами. 

Съемки "Сильного порошка" должны начаться в марте этого года. Когда состоится премьера фильма, неизвестно.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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