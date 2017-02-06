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Новости кино
6 февраля 17, 13:34
Скончался актер Георгий Тараторкин
Георгий Тараторкин
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В Москве на 73-м году жизни скончался популярный советский и российский актер Георгий Тараторкин.
Об этом сообщается на официальном сайт театра Моссовета, в котором служил артист. Утверждается, что Тараторкин умер после долгой болезни.

Георгий Тааторкин родился в Ленинграде. В 1966 году окончил театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, где и началась его актерская карьера. Уже в 1968 году Тараторкин дебютировал в кино, а еще через год на актера буквально обрушилась всесоюзная слава после выхода фильма "Преступление и наказание", в котором он сыграл Родиона Раскольникова. В середине 70-х годов Георгий Тараторкин перешел на работу в Театр Моссовета, где и служил до конца своих дней.

Георгий Тараторкин снимался в таких популярных отечественных фильмах, как "Чисто английское убийство", "Маленькие трагедии", "Богач, бедняк", "Лунная радуга" и многих других. Помимо всего прочего, Тараторкин считался одним из лучших чтецов стихов поэтов Серебряного века.

Удостоен звания Народный артист РСФСР, ордена "Знак Почета" и иных государственных и профессиональных наград. С 1996 года был первым секретарем Союза театральных деятелей России. Преподавал во ВГИКе актерское мастерство.









Источник: http://www.kinonews.ru/
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