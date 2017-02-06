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6 февраля 17, 13:37
Проекты Walt Disney завоевали главные награды Annie Awards
Зверополис
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Проекты компании Walt Disney и ее подразделений получили большего всего наград Annie Awards 2017, которые вручает международное сообщество аниматоров.
Абсолютным лидером стал мультфильм "Зверополис", получивший шесть премий, в том числе как лучший полнометражный анимационный фильм года.

Его соперниками были "Кубо. Легенда о самурае", "Кунг-фу Панда 3", "Моана", "В поисках Дори". "Зверополис" также был отмечен наградой сообщества за режиссуру.

Лучшим короткометражным мультфильмом назван проект "Песочник" студии Pixar. В номинации "лучшие анимационные эффекты в полнометражном мультфильме" победу одержала "Моана". Этот же мультфильм получил Annie Awards за лучшее озвучивание героев.

Лучшие анимационные эффекты в полнометражном фильме оказались у картины "Доктор Стрэндж".

В категории "лучший анимационный персонаж в полнометражном фильме" трофей достался фильму "Книга джунглей". В номинации лучший анимационный персонаж в видеоигре награда присуждена "Uncharted 4: Путь вора".

Отметим, что как правило, обладатели ежегодной Annie Awards затем получают и высшие награды Американской Киноакадеми, церемония вручения премий которой в 2017 году состоится в ночь с 26 на 27 февраля.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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