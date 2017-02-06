Проекты Walt Disney завоевали главные награды Annie Awards

Абсолютным лидером стал мультфильм "Зверополис", получивший шесть премий, в том числе как лучший полнометражный анимационный фильм года.





Его соперниками были "Кубо. Легенда о самурае", "Кунг-фу Панда 3", "Моана", "В поисках Дори". "Зверополис" также был отмечен наградой сообщества за режиссуру.





Лучшим короткометражным мультфильмом назван проект "Песочник" студии Pixar. В номинации "лучшие анимационные эффекты в полнометражном мультфильме" победу одержала "Моана". Этот же мультфильм получил Annie Awards за лучшее озвучивание героев.





Лучшие анимационные эффекты в полнометражном фильме оказались у картины "Доктор Стрэндж".





В категории "лучший анимационный персонаж в полнометражном фильме" трофей достался фильму "Книга джунглей". В номинации лучший анимационный персонаж в видеоигре награда присуждена "Uncharted 4: Путь вора".





Отметим, что как правило, обладатели ежегодной Annie Awards затем получают и высшие награды Американской Киноакадеми, церемония вручения премий которой в 2017 году состоится в ночь с 26 на 27 февраля.



