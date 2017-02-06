"Сплит" остался в лидерах американского проката

Картина заработала еще 14,5 миллиона долларов доведя свой домашний бокс-оффис до 98 миллионов долларов. Отметим, что производственный бюджет составил всего девять миллионов долларов.





На втором месте оказался дебютант - фильм ужасов "Звонки", собравший в свои первые выходные 13 миллионов долларов. Еще 15 миллионов долларов картина заработала в международном прокате. Стоимость проекта оценивается в 25 миллионов долларов, поэтому его прокатная судьба не вызывает опасений. Третью строчку с результатом 10,8 миллиона долларов заняла драма "Собачья жизнь", создателей которой обвинили в жестоком обращении с животными.





Также стоит отметить, что мировые кассовые сборы анимационного фильма "Зверопой" вплотную приблизились к 500 миллионам долларов, что для проекта с бюджетом в 75 миллионов долларов очевидный успех.



