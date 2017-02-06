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6 февраля 17, 14:06
Телеверсия "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов"
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
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CBS разрабатывает телеверсию "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов".
На следующий день после дебюта телевизионного продолжения "Тренировочного дня", который состоялся 2 февраля 2017 года, канал CBS объявил о намерении снять новую версию еще одной полицейской драмы – "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов".

CBS заказал производство пилота "S.W.A.T.", вдохновленного полнометражным фильмом 2003 года, главные роли в котором исполнили Колин Фаррелл, Сэмюэл Л. Джексон и Мишель Родригес. Фильм в свою очередь основан на сериале "Спецназ" 1975 года продюсеров Леонарда Голдберга и Аарона Спеллинга.

В потенциальном сериале CBS лейтенант-спецназовец, родившийся и выросший в Лос-Анджелесе, разрывается между любовью к родным улицам и долгом по отношению к коллегам-офицерам, став во главе высококвалифицированного подразделения, призванного защитить город от преступности.

Режиссер четырех фильмов франшизы "Форсаж" и недавно вышедшего "Стартрека 3: Бесконечность" Джастин Лин возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера и постановщика пилота, сценарий к которому напишет Аарон Рахсаан Томас ("Сонная Лощина"). Среди других исполнительных продюсеров – создатель сериала "Щит" Шоун Райан и продюсер оригинального полнометражного фильма, кассовые сборы которого составили больше 207 тысяч долларов, Нил Х. Мориц.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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