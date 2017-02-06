В США состоялось вручение премии Гильдии режиссеров

Главный приз за лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма получил Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл "Ла-Ла Ленд". Это первая награда такого уровня для постановщика.





Отметим, что ранее картина "Ла-Ла Ленд" уже была удостоена множества профессиональных наград, в том числе "Золотого глобуса 2017", как лучший фильм в категории "комедия или мюзикл". Фильм также претендует на 14 премий Американской Киноакадемии. Сколько золотых статуэток он в итоге сможет получить, станет известно в ночь с 26 на 27 февраля 2017 года, когда состоится церемония "Оскар 2017".





Все три премии Гильдии режиссеров за достижения на телевидении в 2016 году достались проектам кабельного канала HBO. Мигель Сапочник, снявший эпизод "Битва Бастардов" в шестом сезоне сериала HBO "Игра престолов", удостоился награды как "лучший режиссер драматического сериала". В комедийной категории лучшим постановщиком была признана Бекки Мартин за работу над эпизодом "Инаугурация" в сериале HBO "ВИП". Что касается категории "лучший режиссер мини-сериала или фильма на ТВ", то в ней победу одержал Стивен Зэйллиан, постановщик эпизода "Пляж" в мини-сериале HBO "Ночь".



