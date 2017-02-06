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6 февраля 17, 14:12
Тодд Солондз выбрал Пенелопу Крус
Пенелопа Крус
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Автор культового «Счастья» Тодд Солондз определился с главной героиней его новой картины Love child, на которой он выступает как режиссер и автор сценария.
Мать, вызывающую не совсем нормальные чувства у своего одиннадцатилетнего сына, сыграет Пенелопа Крус. Главный герой этой черной комедии, подросток Джуниор, не по-детски одержим своей красоткой-мамашей. Сначала он подстраивает аварию, в которой чуть не погибает его отец, а потом намеренно сводит героиню Крус с их симпатичным соседом. Когда же они становятся любовниками, у парня разыгрывается такой приступ ревности, что он замышляет план, согласно которому сможет избавиться сразу от двух своих соперников за материнское внимание: убьет отца, а всю вину свалит на соседа. 

В настоящее время картина находится на стадии препродакшна. Помимо Пенелопы Крус в каст-листе также числится Эдгар Рамирес («Девушка в поезде»). У этого актерского дуэта уже есть опыт совместных съемок — оба принимали участие в драме «Советник» Ридли Скотта.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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