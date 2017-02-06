Первые кадры со съемок "Снеговика" (ФОТО)

Фильм "Снеговик" должен выйти на экраны в конце этого года. Это экранизация одноименного романа Ю Несбе.





Фильм расскажет о событиях 2004 года. Основой дела, которое расследует детектив Харри Холе, становятся несколько загадочных убийств, произошедших в Осло. Опыт, полученный им на учебном курсе в ФБР, заставляет искать взаимосвязи между преступлениями. Наконец, Холе их находит: все жертвы были замужними женщинами с детьми, а вскоре после убийства на месте расправы неизменно появлялся снеговик. Обратившись к старым нераскрытым делам, Холе обнаруживает и другие случаи, в которых фигурировали пропавшие замужние матери, а из всех улик находили только снеговика. Все это дает основание полагать, что детектив вышел на след первого серийного убийцы Норвегии. Теперь Холе предстоит непростая задача — найти преступника и заставить его понести заслуженное наказание.



























