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6 февраля 17, 14:33
Первые кадры со съемок "Снеговика" (ФОТО)
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Если вы все еще не решили, стоит ли идти на фильм с Фассбендером из сомнительным названием "Снеговик", напоминаем, что актер перед новым годом обьявил о завершении своей карьеры.
Фильм "Снеговик" должен выйти на экраны в конце этого года. Это экранизация одноименного романа Ю Несбе.

Фильм расскажет о событиях 2004 года. Основой дела, которое расследует детектив Харри Холе, становятся несколько загадочных убийств, произошедших в Осло. Опыт, полученный им на учебном курсе в ФБР, заставляет искать взаимосвязи между преступлениями. Наконец, Холе их находит: все жертвы были замужними женщинами с детьми, а вскоре после убийства на месте расправы неизменно появлялся снеговик. Обратившись к старым нераскрытым делам, Холе обнаруживает и другие случаи, в которых фигурировали пропавшие замужние матери, а из всех улик находили только снеговика. Все это дает основание полагать, что детектив вышел на след первого серийного убийцы Норвегии. Теперь Холе предстоит непростая задача — найти преступника и заставить его понести заслуженное наказание.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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