Фильм "Джон Уик" с Киану Ривзов станет сериалом

Информацией о телевизионной версии фильма поделился режиссер обеих частей Чад Стахелски. Он отметил, что студия очень заинтересована в расширении этой истории и что главный герой, сыгранный Киану Ривзом, обладает значительно большим потенциалом, чем можно вместить в два часа.





Напомним, Джон Уик — бывший наемник (виртуоз своего дела, способный прикончить с десяток плохих парней одним только карандашом), который однажды влюбился и решил завязать. Но любимая умерла, оставив на память и в знак своей нежности очаровательного щенка, чтобы Джону было о ком заботиться и кого любить. Когда же тупой и хамоватый сын русского мафиози, позарившийся на раритетный Mustang Джона Уика, убил щенка, бывшему киллеру пришлось вновь взяться за оружие.





Хочется верить, что сериал не станет лайт-версией и кровь на малом экране, как и на большом, будет повсюду. Стало быть, домом для нового шоу, не вписывающего в стандартную сетку вещания, вполне может оказаться Netflix.





Тем временем Киану Ривз подписался на главную роль в романтический триллер под названием "Сибирь", где сыграет торговца бриллиантами. По сюжету главный герой отправляется в Сибирь, чтобы заключить сделку с российским партнером, но тот его кидает и исчезает вместе с алмазами. Персонаж Ривза пускается на поиски предателя и на пути знакомится с прекрасной женщиной по имени Катя.



