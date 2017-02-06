Представлен трейлер новых «Пиратов Карибского моря» (ВИДЕО)

Приближаясь к этому событию, создатели картины теперь все чаще нас будут баловать рекламными материалами, одним из которых стал новый трейлер.





На днях в сети был представлен новый промо-ролик, в котором хоть и осталась загадкой сюжетная линия будущего фильма, но который, тем не менее, пообещал нам невероятно зрелищное кино с массой эпических кадров: корабли будут сталкиваться и гореть, плавать, кажется, по самому краю земли, стараться бежать от противника и наоборот его догнать.





«Мертвецы теперь властители морей. И они ищут Воробья», — произносит в ролике одна из героинь. Напомним, из предыдущего трейлера мы узнали, что в новом фильме герою Джонни Деппа предстоит спастись от своего старого неприятеля — капитана Салазара (и его призрачных пиратов).





Команда сбежала из Дьявольского треугольника и намерена уничтожить всех остальных пиратов. Коллегами Деппа по фильму стали Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Кая Скоделарио и даже сэр Пол Маккартни. Режиссировали проект сразу двое фильммэйкеров — Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.











