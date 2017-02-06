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Кино
Новости кино
6 февраля 17, 15:35
Представлен трейлер новых «Пиратов Карибского моря» (ВИДЕО)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
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Капитан Джек Воробей возвращается. В мае этого года на большие экраны выходит новая часть франшизы «Пираты Карибского моря» — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
 Приближаясь к этому событию, создатели картины теперь все чаще нас будут баловать рекламными материалами, одним из которых стал новый трейлер. 

На днях в сети был представлен новый промо-ролик, в котором хоть и осталась загадкой сюжетная линия будущего фильма, но который, тем не менее, пообещал нам невероятно зрелищное кино с массой эпических кадров: корабли будут сталкиваться и гореть, плавать, кажется, по самому краю земли, стараться бежать от противника и наоборот его догнать. 

«Мертвецы теперь властители морей. И они ищут Воробья», — произносит в ролике одна из героинь. Напомним, из предыдущего трейлера мы узнали, что в новом фильме герою Джонни Деппа предстоит спастись от своего старого неприятеля — капитана Салазара (и его призрачных пиратов). 

Команда сбежала из Дьявольского треугольника и намерена уничтожить всех остальных пиратов. Коллегами Деппа по фильму стали Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Кая Скоделарио и даже сэр Пол Маккартни. Режиссировали проект сразу двое фильммэйкеров — Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.




Источник: http://www.starslife.ru/
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