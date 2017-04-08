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7 апреля 17, 11:25
Кристофер Нолан призвал не считать "Дюнкерк" военной драмой
Дюнкерк
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Фильм "Дюнкерк" не является военной драмой и полностью оправдывает свой "детский" прокатный рейтинг.
Об этом рассказал режиссер картины Кристофер Нолан.

"Все мои крупные блокбастеры были с рейтингом PG-13. С ним мне очень комфортно работать. "Дюнкерк" - это совсем не военная драма. Это история выживания и в первую очередь просто остросюжетный фильм. Несмотря на то, что действие в нем достаточно интенсивно, оно совсем не обязательно должно сопровождаться кровавой реальностью настоящего боя, которая ранее была показана в различных фильмах. Мы использовали совсем другой подход", - сказал он.

По словам Нолана, "Дюнкерк" - это "самый человеческий фильм, который он снял", а все повествование будет сосредоточено на одном историческом моменте. "Вам не придется размышлять о том, кем были герои в прошлом, и что с ними может случиться в будущем", - добавил Нолан.

Напомним, что в картине, помимо известных актеров, среди которых Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана и другие, снимались и малоизвестные большинству зрителей молодые артисты. Одна из главных ролей досталась солисту молодежной британской группы One Direction Гарри Стайлсу.

Фильм будет выпущен в прокат 20 июля 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru
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