Номинанты на премию MTV Movie Awards 2017

Абсолютным лидером по числу упоминаний стал фильм ужасов "Прочь", который снял режиссер Джордан Пил. Он будет претендовать на шесть наград.
В основных категориях представлены следующие проекты:
"Фильм года"
1. "Красавица и чудовище"
2. "Семнадцатилетний рубеж"
3. "Прочь"
4. "Логан"
5. "Изгой-один: Звездные войны. Истории"
"Лучший актер"
1. Дэниэл Калуя - "Прочь"
2. Эмма Уотсон - "Красавица и чудовище"
3. Хейли Стайнфелд - "Семнадцатилетний рубеж"
4. Хью Джекман - "Логан"
5. Джеймс МакЭвой - "Сплит"
"Лучшее телевизионное шоу"
1. "Атланта"
2. "Игра престолов"
3. "Белая ворона"
4. "Милые обманщицы"
5. "Очень странные дела"
6. "Это мы"
"Лучший злодей"
1. Эллисон Уильямс - "Прочь"
2. Демогоргон - "Очень странные дела"
3. Джаред Лето - "Отряд самоубийц"
4. Джеффри Дин Морган - "Ходячие мертвецы"
5. Уэс Бентли - "Американская история ужасов"
"Лучший герой"
1. Фелисити Джонс - "Изгой-один: Звездные войны. Истории"
2. Грант Гастин - "Флэш"
3. Майк Колтер - "Люк Кейдж"
4. Милли Бобби Браун - "Очень странные дела"
5. Стивен Амелл - "Стрела"
6. Тараджи П. Хенсон - "Скрытые фигуры"
Победители будут названы 7 мая 2017 года.