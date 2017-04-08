Номинанты на премию MTV Movie Awards 2017

Абсолютным лидером по числу упоминаний стал фильм ужасов "Прочь", который снял режиссер Джордан Пил. Он будет претендовать на шесть наград.





В основных категориях представлены следующие проекты:





"Фильм года"

1. "Красавица и чудовище"

2. "Семнадцатилетний рубеж"

3. "Прочь"

4. "Логан"

5. "Изгой-один: Звездные войны. Истории"





"Лучший актер"

1. Дэниэл Калуя - "Прочь"

2. Эмма Уотсон - "Красавица и чудовище"

3. Хейли Стайнфелд - "Семнадцатилетний рубеж"

4. Хью Джекман - "Логан"

5. Джеймс МакЭвой - "Сплит"





"Лучшее телевизионное шоу"

1. "Атланта"

2. "Игра престолов"

3. "Белая ворона"

4. "Милые обманщицы"

5. "Очень странные дела"

6. "Это мы"





"Лучший злодей"

1. Эллисон Уильямс - "Прочь"

2. Демогоргон - "Очень странные дела"

3. Джаред Лето - "Отряд самоубийц"

4. Джеффри Дин Морган - "Ходячие мертвецы"

5. Уэс Бентли - "Американская история ужасов"





"Лучший герой"

1. Фелисити Джонс - "Изгой-один: Звездные войны. Истории"

2. Грант Гастин - "Флэш"

3. Майк Колтер - "Люк Кейдж"

4. Милли Бобби Браун - "Очень странные дела"

5. Стивен Амелл - "Стрела"

6. Тараджи П. Хенсон - "Скрытые фигуры"





Победители будут названы 7 мая 2017 года.



