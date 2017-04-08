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7 апреля 17, 11:28
Номинанты на премию MTV Movie Awards 2017
MTV Movie Awards 2017
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Телеканал MTV представил список номинантов на премию MTV Movie Awards 2017.
Абсолютным лидером по числу упоминаний стал фильм ужасов "Прочь", который снял режиссер Джордан Пил. Он будет претендовать на шесть наград. 

В основных категориях представлены следующие проекты:

"Фильм года"
1. "Красавица и чудовище"
2. "Семнадцатилетний рубеж"
3. "Прочь"
4. "Логан"
5. "Изгой-один: Звездные войны. Истории"

"Лучший актер"
1. Дэниэл Калуя - "Прочь"
2. Эмма Уотсон - "Красавица и чудовище"
3. Хейли Стайнфелд - "Семнадцатилетний рубеж"
4. Хью Джекман - "Логан"
5. Джеймс МакЭвой - "Сплит"

"Лучшее телевизионное шоу"
1. "Атланта"
2. "Игра престолов"
3. "Белая ворона"
4. "Милые обманщицы"
5. "Очень странные дела"
6. "Это мы"

"Лучший злодей"
1. Эллисон Уильямс - "Прочь"
2. Демогоргон - "Очень странные дела"
3. Джаред Лето - "Отряд самоубийц"
4. Джеффри Дин Морган - "Ходячие мертвецы"
5. Уэс Бентли - "Американская история ужасов"

"Лучший герой"
1. Фелисити Джонс - "Изгой-один: Звездные войны. Истории"
2. Грант Гастин - "Флэш"
3. Майк Колтер - "Люк Кейдж"
4. Милли Бобби Браун - "Очень странные дела"
5. Стивен Амелл - "Стрела"
6. Тараджи П. Хенсон - "Скрытые фигуры"

Победители будут названы 7 мая 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru
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