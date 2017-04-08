Киностудии Paramount придется "списать" огромные суммы

Убытки создателей фильма "Призрак в доспехах", основанного на популярной японской манге, составят не менее 60 миллионов долларов. Такой вывод сделали эксперты киноиндустрии.





Расчет основывается на предположении, что мировые кассовые сборы картины не превысят 200 миллионов долларов (50 миллионов долларов в домашнем прокате и еще 150 - в международном) и с учетом производственного бюджета, который оценивается в 110 миллионов долларов.





Однако, по мнению некоторых аналитиков, стоимость проекта может быть существенно выше - около 180 миллионов долларов, а следовательно, потери студий могут оказаться более значительными - около 100 миллионов долларов.





Напомним, что "Призрак в доспехах", ключевые роли в котором исполнили Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Майкл Уинкотт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано и другие актеры, неудачно стартовал в Северной Америке. Его сборы в премьерные выходные составили всего 18,6 миллиона долларов. В самой студии Paramount столь слабый старт склонны объяснять плохим "сарафаном" информационной кампанией различных азиатских общественных организаций, которые осуждали выбор исполнительницы главной роли.



