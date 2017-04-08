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7 апреля 17, 11:32
Арнольду Шварценеггеру не понравился сценарий "Хищника"
Арнольд Шварценеггер
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Арнольд Шварценеггер отказался от участия в фильме "Хищник", который снимает режиссер Шейн Блэк, так как ему не понравился сценарий.
Об этом сам Шварценеггер рассказал в интервью Yahoo News.

"Да, они предлагали мне, я прочел сценарий и мне не понравилось то, что я там увидел. Так что я не буду в этом участвовать. Ну, разве что они согласятся переписать его, и сделают мою роль более значимой. Но в том виде, в котором он существует сейчас, нет", - сказал он.

Содержание картины на момент написания данной заметки не было известно. По слухам, герой Шварценеггера должен был появиться лишь в финале и произнести всего несколько фраз, которые бы намекали на его возможное участие в продолжении.

Считается, что "Хищник" Шейна Блэка будет продолжением двух первых фильмов из этой серии, хотя в целом проект позиционируется как перезапуск всей франшизы. В фильме снимались Оливия Мунн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, Треванте Родс, Томас Джейн и другие актеры. Проект будет представлен на суд зрителей 8 февраля 2018 года.

Напомним, что сам Шейн Блэк снимался в оригинальном фильме 1987 года, в котором он сыграл одного из спецназовцев в отряде Датча, отправленного в джунгли на поиски "военных советников".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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