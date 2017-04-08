Кристиан Бейл сыграет бывшего вице-президента США

Роль супруги политика, Линн Чейни, предлагается Эми Адамс. Студия также заинтересована в сотрудничестве со Стивом Кареллом — если актер согласится принять участие в съемках, ему предстоит сыграть бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда.





Постановкой фильма о Чейни займется Адам МакКей, он же написал сценарий. Ранее этот кинематографист принимал участие в работе над комедийной франшизой «Телеведущий» и над лентами «Копы в глубоком запасе» и «Человек-муравей». В 2015-м на экраны вышла написанная и поставленная МакКеем комедийная драма «Игра на понижение» — картина, в которой снялись Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео, а также вышеупомянутые Бейл и Карелл, удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».





Дик Чейни — политик-республиканец, занимавший посты в администрациях четырех американских президентов. С 1989-го по 1993-й (при Джордже Буше-старшем) он был министром обороны, с 2001-го по 2009-й (при Джордже Буше-младшем) — вице-президентом.



