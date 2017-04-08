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7 апреля 17, 11:33
Кристиан Бейл сыграет бывшего вице-президента США
Кристиан Бейл
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Кристиану Бейлу предложили сыграть американского политика Дика Чейни в байопике, над которым работает студия Paramount.
Роль супруги политика, Линн Чейни, предлагается Эми Адамс. Студия также заинтересована в сотрудничестве со Стивом Кареллом — если актер согласится принять участие в съемках, ему предстоит сыграть бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда.

Постановкой фильма о Чейни займется Адам МакКей, он же написал сценарий. Ранее этот кинематографист принимал участие в работе над комедийной франшизой «Телеведущий» и над лентами «Копы в глубоком запасе» и «Человек-муравей». В 2015-м на экраны вышла написанная и поставленная МакКеем комедийная драма «Игра на понижение» — картина, в которой снялись Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео, а также вышеупомянутые Бейл и Карелл, удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Дик Чейни — политик-республиканец, занимавший посты в администрациях четырех американских президентов. С 1989-го по 1993-й (при Джордже Буше-старшем) он был министром обороны, с 2001-го по 2009-й (при Джордже Буше-младшем) — вице-президентом.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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