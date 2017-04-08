Шварценеггер отказался сниматься в "Неудержимых"

В свою очередь Шварценеггер заявил, что без Сталлоне проект не имеет смысла.





""Неудержимых" без Слая быть не может. Я никогда не буду сниматься без него, нет. И сценария я не видел — даже не знаю, есть ли сценарий, но они собираются начинать снимать в августе — как обычно. Вы знаете, я думаю, что первый и второй фильмы были восхитительны. Но в третьем моя роль была прописана плохо. И вообще она не слишком хорошо вписывалась в фильм. Может, кто-то думал иначе, но я уверен, что не принес фильму никакой ценности", — скромно заявил Арни.





Он признался, что полюбил этот проект, передает The Hollywood Reporter. "Мне кажется, у Слая есть хорошие идеи, с которыми он хочет работать. И если они все-таки напишут достойный сценарий с глубокой ролью для меня, то я снимусь, а если нет — то нет", — добавил Шварценеггер.



