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7 апреля 17, 11:36
Шварценеггер отказался сниматься в "Неудержимых"
Шварценеггер
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Сталлоне ушел из-за разногласий с главой студии Millennium Films Ави Лернером.
В свою очередь Шварценеггер заявил, что без Сталлоне проект не имеет смысла.

""Неудержимых" без Слая быть не может. Я никогда не буду сниматься без него, нет. И сценария я не видел — даже не знаю, есть ли сценарий, но они собираются начинать снимать в августе — как обычно. Вы знаете, я думаю, что первый и второй фильмы были восхитительны. Но в третьем моя роль была прописана плохо. И вообще она не слишком хорошо вписывалась в фильм. Может, кто-то думал иначе, но я уверен, что не принес фильму никакой ценности", — скромно заявил Арни.

Он признался, что полюбил этот проект, передает The Hollywood Reporter. "Мне кажется, у Слая есть хорошие идеи, с которыми он хочет работать. И если они все-таки напишут достойный сценарий с глубокой ролью для меня, то я снимусь, а если нет — то нет", — добавил Шварценеггер.

Источник: http://kinoafisha.ua
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