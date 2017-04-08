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7 апреля 17, 11:47
Тоби Магуайр дебютирует в режиссуре
Тоби Магуайр
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Тоби Магуайр дебютирует как режиссер. В ближайшем будущем он займётся экранизацией повести норвежского писателя Ю Несбё "Кровь на снегу" ("Blood on Snow").
Адаптировать сценарий будет сам писатель, а продюсерами фильма выступят Лоуренс Грей, Магуайр и его партнёр по бизнесу Мэттью Плуфф. 

Картина расскажет о наёмном убийце по имени Олав, который работает на самых маститых представителей преступного мира. Герою предстоит столкнуться с самым сложным заказом в его жизни — убийством жены криминального авторитета, к которой он испытывает любовные чувства.

Ю Несбё широко известен как автор детективных бестселлеров об инспекторе Харри Холе. Одна из книг - "Снеговик" - недавно была экранизирована Томасом Альфредсоном, главные роли в картине сыграли Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер и Дж. К. Симмонс. Фильм выйдет в прокат в октябре 2017 года.

Источник: http://kinoafisha.ua
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