Тоби Магуайр дебютирует в режиссуре

Адаптировать сценарий будет сам писатель, а продюсерами фильма выступят Лоуренс Грей, Магуайр и его партнёр по бизнесу Мэттью Плуфф.





Картина расскажет о наёмном убийце по имени Олав, который работает на самых маститых представителей преступного мира. Герою предстоит столкнуться с самым сложным заказом в его жизни — убийством жены криминального авторитета, к которой он испытывает любовные чувства.





Ю Несбё широко известен как автор детективных бестселлеров об инспекторе Харри Холе. Одна из книг - "Снеговик" - недавно была экранизирована Томасом Альфредсоном, главные роли в картине сыграли Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер и Дж. К. Симмонс. Фильм выйдет в прокат в октябре 2017 года.



