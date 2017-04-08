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Кино
Новости кино
7 апреля 17, 12:23
Свежий роман Стивена Кинга станет сериалом
Стивен Кинг
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Стивен Кинг считается одним из самых часто «экранизируемых» авторов.
Многие романы автора получили свою кино- или телеверсию. Сегодня стало известно, что к этому числу добавится еще один. Западные СМИ сообщаются, что компания Anonymous Content приобрела права на экранизация романа «Спящие красавицы». 

Соавтором Стивена в написании триллера выступил его сын Оуэн. В книги идет речь о жительницах американского городка в горах Аппалачи, которые по непонятным причинам засыпают беспробудным сном, оборачиваясь при этом марлевидными коконами. Разбудить женщин невозможно, поскольку как только кто-то из посторонних приближается к кокону, женщины проявляют жестокость. Разумеется, из-за этих обстоятельств семьи многие горожан разрушились. Мужчины и дети страдают, но ничего не могут сделать, чтобы исправить ситуацию. Почему-то, лишь одна женщина миновала участи окунуться в сон. Теперь горожанам предстоит выяснить, она демон, который руководит всем этим делом или спасительница. 

В продажу роман поступит в сентябре. Когда начнется работа над сериалом, неизвестно.

Источник: http://www.starslife.ru/
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