Свежий роман Стивена Кинга станет сериалом

Многие романы автора получили свою кино- или телеверсию. Сегодня стало известно, что к этому числу добавится еще один. Западные СМИ сообщаются, что компания Anonymous Content приобрела права на экранизация романа «Спящие красавицы».





Соавтором Стивена в написании триллера выступил его сын Оуэн. В книги идет речь о жительницах американского городка в горах Аппалачи, которые по непонятным причинам засыпают беспробудным сном, оборачиваясь при этом марлевидными коконами. Разбудить женщин невозможно, поскольку как только кто-то из посторонних приближается к кокону, женщины проявляют жестокость. Разумеется, из-за этих обстоятельств семьи многие горожан разрушились. Мужчины и дети страдают, но ничего не могут сделать, чтобы исправить ситуацию. Почему-то, лишь одна женщина миновала участи окунуться в сон. Теперь горожанам предстоит выяснить, она демон, который руководит всем этим делом или спасительница.





В продажу роман поступит в сентябре. Когда начнется работа над сериалом, неизвестно.



