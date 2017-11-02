Как в сказке: Самые красивые свадебные платья из кино (ФОТО)

Специально для невест подборка самых невероятных свадебных платьев из фильмов.





Девушки верят в сказки с добрыми феями, принцами на белых конях, волшебными замками, хрустальными туфельками и невероятными платьями.





Каждой из нас под силу воплотить свою мечту в реальность, нужно просто захотеть.





Для начала почерпни немного вдохновения из самых легендарных фильмов и сериалов с чарующими и чувственными свадебными сценами.









На Кристен Стюарт платье от Carolina Herrera (сага Сумерки) eonline.com











Тебя привлекает образ нежной и романтичной Беллы Свон в исполнении Кристен Стюарт или look ретро-дивы Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер)?





Возможно, ты мечтаешь преобразиться в королеву Шотландии Марию Стюарт и надеть платье из кружева в стиле Monique Lhullier?





Смотри в галерее подборку невероятных свадебных платьев, в которых твои любимые киногероини шли под венец:









На Саре Джессике Паркер платье от Vivenne Westwood Gold Label (сериал Секс в большом городе)









На Натали Портман платье от Trish Biggar (киноэпопея Звездные войны)









На Кристин Дэвис платье от Badgley Mischka (сериал Секс в большом городе)









На Аделаиде Кэйн платье от Monique Lhullier (сериал Царство)









На Кейт Хадсон платье от Vera Wang (фильм Война невест)









На Рэйчел МакАдамс платье от Betsey Johnson (фильм Клятва)









На Эмили Дешанель платье от Romona Keveza (сериал Кости)









На Одри Хепберн платье от Givenchy (фильм Забавная мордашка)









На Аманде Сейфрид платье от Ann Roth (фильм Мама мия)









На Элизабет Тейлор платье от Helen Rose (фильм Отец невесты)









На Эми Полер платье от Kirston Mann (сериал Парки и зоны отдыха)









Актриса Лейтон Мистер в платье от Elie Saab (сериал Сплетница)









На Мишель Докери платье от Caroline McCall (сериал Аббатство Даунтон)





Смотри свадебную сцену из фильма Сумерки:







