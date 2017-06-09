Стартовали съемки второго сезона сериала "Слуга народа"

На днях в Киеве стартовали съемки второго сезона любимого зрителями комедийного политического сериала Слуга народа студии Квартал 95.





В новых 24 сериях проекта телезрители 1+1 увидят продолжение истории честного и принципиального Василия Голобородько (Владимир Зеленский) – учителя истории, который волею судьбы стал президентом страны и пытается сделать жизнь в ней лучше.





По сюжету, первая сцена разворачивалась в суде, где рассматривали дело бывшего Премьер-министра Юрия Ивановича Чуйко (Станислав Боклан). По старой традиции, после первого удачного дубля прямо на съемочной площадке режиссер Алексей Кирющенко торжественно разбил тарелку с автографами съемочной группы.









Режиссер Алексей Кирющенко Пресс-служба





Интересно, что сюжеты полнометражного фильма Слуга народа, показ которого с успехом прошел в кинотеатрах Украины в прошлом году, и второго сезона сериала связаны. Так, в новой 24-серийной ленте, помимо событий, изложенных в полном метре, телезрители увидят предшествующие приключения Президента и бывшего Премьер-министра, а также – продолжение этой истории.





В новых сериях Слуги народа телезрители ближе познакомятся с семьей своего полюбившегося героя Василия Голобородько – его родителями (Наталья Сумская и Виктор Сарайкин) и сестрой (Екатерина Кистень). Кроме того, произойдут некоторые изменения в команде честного президента. По задумке сценаристов, у него появится новый советник.





Роли в политической комедии исполнили: Владимир Зеленский (Василий Голобородько, Президент), Станислав Боклан (бывший Премьер-министр), Евгений Кошевой (Министр иностранных дел), Александр Пикалов (Министр обороны), Юрий Крапов (Глава фискальной службы), Елена Кравец (глава Национального банка), Наталья Сумская (мать главного героя), Виктор Сарайкин (отец), Екатерина Кистень (сестра), Анна Кошмал (племянница), Степан Казанин (спичрайтер), Алексей Смолка (депутат), Виталий Иванченко (депутат), Дмитрий Суржиков (Заместитель главы Национального банка), Владимир Горянский (олигарх), Юрий Гребельник (олигарх), Дмитрий Оськин (олигарх), Борис Георгиевский (судья), Валерий Рождественский (адвокат) и другие.

































Смотри первый официальный трейлер политической комедии Слуга народа 2:



