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8 июня 17, 19:42
Брэд Питт примерил роль ведущего погоды (ВИДЕО)
Брэд Питт
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Голливудский актер Брэд Питт повеселил зрителей американской развлекательной программы.
53-летний известный американский актер Брэд Питт принял участие в шоу Джима Джефферса Comedy Central.

В ходе программы Джефферс предложил Питту исполнить роль ведущего прогноза погоды, на что актер с радостью согласился.

За несколько секунд Питт рассказал, какие климатические изменения стоит ожидать в ближайшее время, при этом он руками показывал на карту миру.

Джефферсон поинтересовался у актера, чего ждать от погоды в будущем, на что Брэд в шутку ответил:

"Нет никакого будущего“.

Смотри онлайн-видео с Брэдом Питтом, где он изображает ведущего погоды:
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