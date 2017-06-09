Брэд Питт примерил роль ведущего погоды (ВИДЕО)

53-летний известный американский актер Брэд Питт принял участие в шоу Джима Джефферса Comedy Central.





В ходе программы Джефферс предложил Питту исполнить роль ведущего прогноза погоды, на что актер с радостью согласился.





За несколько секунд Питт рассказал, какие климатические изменения стоит ожидать в ближайшее время, при этом он руками показывал на карту миру.





Джефферсон поинтересовался у актера, чего ждать от погоды в будущем, на что Брэд в шутку ответил:





"Нет никакого будущего“.





Смотри онлайн-видео с Брэдом Питтом, где он изображает ведущего погоды:







