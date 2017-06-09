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8 июня 17, 19:42
Брэд Питт примерил роль ведущего погоды (ВИДЕО)
53-летний известный американский актер Брэд Питт принял участие в шоу Джима Джефферса Comedy Central.
В ходе программы Джефферс предложил Питту исполнить роль ведущего прогноза погоды, на что актер с радостью согласился.
За несколько секунд Питт рассказал, какие климатические изменения стоит ожидать в ближайшее время, при этом он руками показывал на карту миру.
Джефферсон поинтересовался у актера, чего ждать от погоды в будущем, на что Брэд в шутку ответил:
"Нет никакого будущего“.
Смотри онлайн-видео с Брэдом Питтом, где он изображает ведущего погоды:
Напомним, ранее АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ ОЧЕНЬ РАСТРОГАНА ИНТЕРВЬЮ БРЭДА ПИТТА
Источник: ivona.