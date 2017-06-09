5 фильмов, которые вдохновят тебя на путешествие (ФОТО)

Будьте уверены, что после просмотра хотя бы одной ленты вам захочется поскорее спаковать чемоданы и махнуть в путешествие.





"Солнце Ацтеков"

О чем фильм: о молодом преподавателе физики Даниэле, который, влюбившись в турчанку, решил признаться девушке в своих чувствах. А для этого Даниэль отправился в увлекательное, полное опасности и авантюр путешествие из Германии в Стамбул через всю Европу.



"Солнце Ацтеков" © kinopoisk.ru



Почему надо посмотреть: чтобы точно убедиться, что путешествие на собственном авто без тысяч долларов в кармане - это реально. И никакие невзгоды не смогут помешать получить удовольствие от путешествия. Ведь главное - это правильный настрой, без постоянного нытья. Кстати, отправившись в такой trip, ты точно вернешься другим человеком.





Eurotrip (Евротур)

Eurotrip (Евротур) © kinopoisk.ru

О чем фильм: о простом американском парне Скотте Томасе, который вместе с друзьями отправляется в путешествие в Европу. Его цель - Берлин, где живет девушка по имени Мики. Но чтобы попасть в Германию, друзьям приходится побывать в Лондоне, Париже, Амстердаме и Братиславе.

Почему надо посмотреть: чтобы представить себе, какое количество интересных приключений и встреч случится с тобой, если ты тоже путешествуешь по такому (или не по такому) маршруту!





"Вики Кристина Барселона" (VickyCristina Barcelona)

"Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona) © kinopoisk.ru

О чем фильм: о любви, искусстве и просто потрясающих каникулах в Барселоне. Две молодые американки, отправившись на отдых в Испанию, даже не догадывались, что в Барселоне их ждет водоворот страстей, привлекательный и очень сексуальный художник (Хавьер Бардем) и его не менее темпераментная бывшая жена (Пенелопа Крус).

Почему надо посмотреть: чтобы открыть для себя лучшие достопримечательности Барселоны: посмотреть на них в фильме, записать в дневник путешественника, открыть визу в Испанию и поехать на уикенд в город Вики и Кристины.





"Отпуск по обмену"

"Отпуск по обмену" © kinopoisk.ru

О чем фильм: о том, как две незнакомые девушки, не задумываясь ни на минуту, решают на время каникул поменяться местами, то есть собственными домами. Так Аманда из Южной Калифорнии отправляется в пригород Лондона, а журналистка Айрис переезжает в дом Аманды. И никто из девушек даже не догадывается, что такое путешествие кардинально изменит их жизнь и взгляды на нее.



Почему надо посмотреть: главные герои фильма - Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк. И все, больше не нужно перечислять причин, чтобы заставить тебя посмотреть эту ленту. По правде говоря, фильм "Отпуск по обмену" нужно смотреть, чтобы насладиться просто невероятными пейзажами английской провинции, чтобы убедить себя, что путешествие "за тридевять земель" - это не страшно и вполне реально. Ведь кто его знает, что тебя ждет там, на другом краю планеты.





The Tourist (Турист)

The Tourist (Турист) © kinopoisk.ru

О чем фильм: случайное знакомство в поезде Париж-Венеция кардинально меняет отпуск американского туриста Фрэнка. Он оказывается в одном из самых прекрасных городов мира, с шикарной дамой, в шикарном отеле и под наблюдением бандитов и Интерпола. Затем окажется, что Фрэнк - это не Фрэнк, а богатый банкир-мошенник, бандиты - это бандиты и их убьют, а хеппи-энд - это слишком сладкая концовка. Фильм на троечку, но смотреть стоит.

Почему надо посмотреть: чтобы полюбоваться одной из главных героинь этой картины. И речь идет не об Анджелине Джоли, которая в этом фильме как-то уж слишком перебарщивает с мейк-апом, а о прекрасной и непреодолимой Венеции. Город показан настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку!

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