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9 июня 17, 10:27
В "Игре престолов" будет сожжено рекордное количество людей
Дракон
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По сюжету, людей атакуют дышащие огнем драконы
Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" заявили, что во время создания седьмого сезона побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

"В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал", — похвастался продюсер и сценарист проекта Дэвид Бениофф.

По его словам, куратор каскадеров Роули Эрлем "очень сильно желал попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса". Тот в свою очередь отметил, что на площадке одновременно горят 20 человек, а всего в сцене подожгли 73 артиста. Эрлем добавил, что, по сюжету, людей атакуют дышащие огнем драконы.

"Игра престолов" выходит на HBO с 2011 года. Седьмая часть станет предпоследней, съемки восьмого сезона начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

Ранее был опубликован первый официальный трейлер седьмого сезона "Игры престолов", а также новые кадры сериала.

Источник: 112.ua
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