Ушел из жизни первый исполнитель роли Бэтмена

Американский актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена на телеэкранах, умер в Лос-Анджелесе в США в возрасте 88 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.

Сообщается, что Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.

У актера осталась жена, шестеро детей, пятеро внуков и два правнука.

Адам Уэст исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале, с 1966 по 1968 гг. После закрытия сериала его карьера пошла на спад, посколько он прочно ассоциировался с образом Бэтмена.

В последнее время он озвучивал персонажа в комедийном мультсериале Гриффины.

Как сообщалось, 23 мая в Швейцарии скончался британский актер Роджер Мур, известный по роли агента Джеймса Бонда. На момент смерти ему было 89 лет.