ТОП-5 короткометражек с известными актерами Голливуда

Мы привыкли видеть известных актеров только в голливудских фильмах с масштабным промо и высокими кассовыми сборами. А что, если попробовать открыть их для себя по-другому – с точки зрения короткого метра. Когда ты точно знаешь, что выбранная актером роль, не погоня за высоким гонораром или престижной наградой, а просто искренняя любовь к искусству.

Предлагаем пять историй с популярными артистами, которые позволяют еще раз убедиться в том, что короткометражка вполне конкурентная полнометражным фильмам.

Джуд Лоу, Встреча – 2013 год.

Представьте себе историю, в которой Молодой Папа Джуд Лоу пьет виски с актером театра из Белоруссии в аэропорту Лондона. Думаете, что все это несочетаемое – тогда просто посмотри короткометражную историю Встреча. Поверь, ее финал точно не оставит тебя равнодушным.

Кирстен Данст, Aspirational – 2014 год:

Очень часто люди беспардонно фотографируют знаменитость лишь с целью получить несколько сотен лайков в социальных сетях. Короткометражный фильм Aspirational на примере Кирстен Данст поднимает вопрос того, что известные актеры – живые люди, а не только объекты для фокуса камеры смартфона.

Натали Портман, Правда – 2004 год:

Очаровательная Франсин, героиня Натали Портман – актриса, которая готовясь к прослушиванию, неожиданно для себя знакомится со слепым парнем Томасом. Пара начинает встречаться, однако в один прекрасный день Франсин звонит Томасу и говорит, что им нужно расстаться.

Алан Рикман, Пыль – 2012 год

Немного жуткая вариация на тему известного для детей персонажа. В главной роли – Алан Рикман, который, не произнося ни слова, держит внимание зрителя на протяжении всего короткого метра.





Серия короткометражек 9 поцелуев – 2014 год. 9 поцелуев − это девять короткометражек о поцелуе в различных жизненных ситуациях с известными актерами. Страсть между Бенедиктом Камбербетчем и Риз Уизерспун, романтика у Кристен Стюарт и Чедвика Босмана, злость между Джеком О'Коннеллом и Шейлин Вудли – и все это в поцелуе.



