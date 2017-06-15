Скончался Алексей Баталов: биография актера (ВИДЕО)

Алексей Владимирович Баталов, российский актер театра и кино, родился 20 ноября 1928 года в городе Владимир (Россия). Актерское образование получил в школе-студии МХАТ.





Впервые Баталов вышел на сцену во время войны в эвакуации в Бугульме (Россия), где его мать организовала свой театр.





С 1950 года Алексей Владимирович стал актером Центрального театра Советской Армии, где проходил срочную службу в Советской армии.





В 1953—1956 годах играл на сцене МХАТ, в 1957– 1975 был актером и режиссером киностудии Ленфильм (Ленинград, ныне Санкт-Петербург).













В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Л. О. Арнштама Зоя.





С 1975 года Баталов начал преподавать актерское мастерство во ВГИКе (Москва), а с 1979 стал профессором, с 1989 – заведующий кафедрой актерского мастерства.













Баталов многие годы являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР, председателем комиссии ВЦСПС по премиям в области литературы, искусства и журналистики. Работал в Советском комитете защиты мира, Фонде мира, Ассоциации Родина.













С 2007 по 2013 год был президентом Российской академии кинематографических искусств Ника.





Актер снялся в более 30 фильмах, среди которых: Служу Советскому Союзу (1952), Дело Румянцева (1955), Летят журавли (1957), Дама с собачкой (1960), Живой труп (1968), Возврата нет (1973), Чисто английское убийство (1974), Москва слезам не верит (роль Георгия Ивановича, он же Гоша, 1979), Время отдыха с субботы до понедельника (1984), Досье человека в Мерседесе (1986), Похороны Сталина (1990), Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя (2006).





Напомним, Алексей Баталов умер 15 июня ночью в одной из московский больниц.





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